Конгрессменка от штата Индиана, Виктория Спартц опубликовала письмо, в котором призвала президента США заняться расследованием действий Андрея Ермака, который является руководителем офиса президента Украины.

В своем заявлении она приводит ряд обвинений в адрес Ермака и призывает украинских и американских чиновников ответить на них. Среди данных обвинений перечисляются следующие: утечка информации в Россию и Беларусь об операции Украины по захвату «Группы Вагнера», а также заверения украинского руководства, что Россия не нападет, что шло вразрез с оценками западной разведки.

Также она обвиняет Ермака в саботаже по защите Херсона и сдаче его россиянам, что создало предпосылки для трагедии батальона «Азов». Конгрессвумен также обвиняет администрацию президента Украина в затягивании военных закупок и вопиющей медлительности с назначением независимого антикоррупционного прокурора.

Спатц также обвиняет Украину в плохом руководстве во время неудачных мирных переговоров с Россией перед войной.

Стоит отметить, что Виктория Спартц является первым представителем в Конгрессе США с украинским происхождением. Недавно она посетила Украину, где ознакомилась с ситуацией на месте.