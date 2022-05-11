Роскосмос угрожает Маску за предоставление Starlink Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригрозил Илону Маску за предоставление оборудования Starlink Украине.

В ответ Слон Маек пошутил: “Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно знать тебя”. Однако мама миллиардера Мэй Маск не не считает это смешным.

Как известно, генеральный директор SpaceX Илон Маск отправил в Украину оборудования Starlink для обеспечения устойчоивого интернета в условиях продолжающегося российского вторжения.

В ответ на это Рогозин обвинил Маска в том, что тот передал оборудование Starlink так “нацистскому батальону “Азов”, а также подразделениям украинских вооруженных сил: “Таким образом, Илон Маск занимается снабжением фашистских сил на Украине военной связью. И за это тебе придется отвечать по-взрослому, Илон, сколько ни валяй дурака.”

Слон Маск ответил в Twitter: “Слово «нацист» означает не то, что он, кажется, думает”. Затем он добавил: “Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно узнать тебя».