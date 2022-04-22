Жертвы сексуального насилия требуют от ФБР $130 млн за неумелое расследование

13 женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны бывшего спортивного врача Ларри Нассара, подали иски против ФБР, требуя от федералов по 10 миллионов долларов каждая за неумелое расследование. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Нассара арестовали в декабре 2016 года, но жалобы на него поступали в 2015 году. Агенты ФБР обнаружили на его компьютерных дисках более 37 000 изображений и кассет с детской порнографией, в одной из которых был сам врач.

По мнению истиц, ФБР могло помочь избежать этой травмы, которую они получили. ФБР не предпринял никаких действий для снижения риска для гимнасток, которых Нассар продолжал лечить.

Бывший врач был приговорен к 60 годам по обвинению в хранении детской порнографии, а затем к 175 годам после того, как признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в преступном сексуальном поведении.

Департамент юстиции провел свое расследование, завершившееся в прошлом году в результате которого было обнаружено, что были допущены ошибки, когда ФБР стало известно об этих о случаях злоупотребления со стороны врача в 2015 году.