Психическое здоровье американских детей ухудшается

Недавний отчет CDC об опросе старшеклассников показал, что 55,1% испытывают страдания от эмоционального насилия, 44,2% сообщили о постоянном чувстве грусти или безнадежности и 9% пытались покончить жизнь самоубийством.

Согласно опросу, разные группы страдали немного по-разному: у большего количества молодых девушек и молодежи ЛГБТК+ наблюдался рост суицидального поведения, больше азиатских детей столкнулись с расизмом и ненавистью, больше темнокожей молодежи и коренных американцев испытали голод и экономические затруднения и страдали от психологического стресса от последствий пандемии в своих семьях.

На еженедельном брифинге EMS группа экспертов – Анжела Васкес, директор по политике в области психического здоровья в Children’s Partnership, доктор Илан Шапиро, педиатр, главный специалист по медицинским вопросам AltaMed, доктор Мио Твин Мьинт, доцент кафедры психиатрии медицинского факультета Тулейнского университета и Сидней МакКинни, доктор философии, исполнительный директор Национального института правосудия для чернокожих женщин в Бруклине – объяснили, что происходит и поговорили о том, что родители и другие люди могут сделать, чтобы предотвратить новую «пандемию» будущих взрослых с серьезными эмоциональными и психическими расстройствами.

Анджела Васкес сообщила, что почти 50% молодых людей с серьезными нарушениями, связанными с депрессиями, не получали лечения. Чернокожие и латиноамериканские дети примерно на 14% реже, чем белая молодежь, получали лечение от депрессии. Самоубийство является второй по значимости причиной смерти молодежи коренных американцев, что почти в три с половиной раза выше, чем в среднем по стране. И старшеклассницы всех рас и национальностей планировали попытки самоубийства чаще, чем мальчики.

“Более половины латиноамериканских девушек обеспокоены депортацией друга или члена семьи. Почти четверть подвергались преследованиям из-за своей фамилии или страны происхождения. С начала пандемии азиатская молодежь подвергается преследованиям и издевательствам,” – заявила Анджела Васкес.

Также по ее словам, разделение семьи вредит психическому и физическому здоровью детей, дети незарегистрированных родителей подвержены риску поведенческих проблем. Отнятие родителей подрывает экономическую безопасность семьи. Атмосфера страха еще больше ограничивает доступ детей к образованию, общественным благам и другим услугам.

“Прямое и опосредованное воздействие насилию со стороны полиции, в том числе иммиграционного принуждения, способствует токсическому стрессу… На этом фоне все большее распространение получает кампания за школы без полиции,” – добавила Анджела Васкес.

Доктор Илан Шапиро со своей стороны сказал: “они никогда не расскажут вам обо всех инструментах, которые вам нужно взять с собой на борт во время пандемии, особенно о страданиях сообщества, которое так много потеряло из-за жизненных осложнений. И это касается не только латиноамериканского сообщества… Нам нужно убедиться, что мы создаем структурные изменения.”

Также он рассказал, что у большинства его пациентов-детей не было интернета, пока был всеобщий локдаун. Это был период, когда дети сидели дома, ничего не делая, ели что попало, они чувствовали себя подавленными, беспокойными и не двигались, последствия пандемии были ужасными.

По крайней мере 50% его пациентов были непосредственно затронуты COVID-19: они либо болели, либо от COVID у них умер близкий родственник. Доктор Илан Шапиро убежден, что “нам нужно перевести медицинские термины на понятный и действенный язык, с которым наше сообщество действительно может что-то сделать… Мы должны убедиться, что у нас есть открытые беседы и источники со СМИ с поставщиками медицинских услуг.”

Доктор Мио Твин Мьинт сказал, что существует неравенство с точки зрения расовых меньшинств, а также гендерных и сексуальных меньшинств. В частности, наши ЛГБТК и трансгендерные дети несоразмерно страдают от проблем с психическим здоровьем из-за несправедливых социальных проблем. По всей стране многие законодательные собрания штатов обсуждают принятие законов, которые добавляют дополнительный стресс для получения надлежащего ухода».

По его словам, главный хирург страны публиковал общие рекомендации по психическому здоровью и признал, что происходит кризис. Это вселяет надежду в специалистов, что последующее станет вкладом в психическое здоровье нашей молодежи.

“Мы должны иметь возможность обращаться к молодежи, где возникают проблемы, а не ждать в нашей клинике и башнях из слоновой кости, где, как мы знаем, есть системные проблемы, такие как транспорт. Нам нужно очень творчески подойти к вопросу о том, как мы будем оказывать помощь,” – сказал доктор Мио Твин Мьинт.

Сидней МакКинни со своей стороны добавила, что забота о психическом здоровье и благополучии чернокожих женщин и девочек действительно жизненно важна для снижения риска их контакта с ювенальной и уголовно-правовой системой. Среди чернокожих девочек-подростков уровень смертности от самоубийств увеличился с 2001 по 2017 год на 182%.

Каждый год полиция арестовывает около 2 миллионов молодых людей. И данные показывают, что 75% из них пережили травмирующую виктимизацию в своей жизни. Черные девочки составляют 43% девочек, находящихся в заключении для несовершеннолетних, что больше, чем любая другая расовая группа.

По ее словам, пандемия усугубила потребности в укреплении психического здоровья чернокожих девочек и молодых людей, на которых непосредственно влияют приемные семьи, система защиты детей и ювенальная юридическая система. Сидней МакКинни убеждена, что СМИ могут поднять и привлечь внимание к программам и услугам в области психического здоровья и хорошего самочувствия, которые поддерживают культурные ценности и учитывают гендерные аспекты. Так много того, что люди знают, является клиническими методами, которыми многие люди в сообществах не хотят заниматься по вполне обоснованным причинам.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com