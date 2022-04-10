По словам Джен Псаки, с начала вторжения РФ, США обязались помочь Украине на 1,7 млрд долларов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Содействие в обеспечении безопасности, оказываемое администрацией Байдена Украине, имеет ключевое значение в борьбе Киева против российского вторжения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что «причина номер один», способствующая военному отпору украинцев, — «это их храбрость и отвага».

«Причина номер два — это помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем совместно с нашими союзниками и партнерами, – заявила Псаки. – Мы круглосуточно работаем, чтобы обеспечить первоочередные запросы Украины касательно помощи в области безопасности, направляя вооружение из запасов США, когда оно в наличии, и способствуя поставке вооружений [нашими] союзниками и партнерами».

Представитель администрации США подчеркнула, что все системы противотанковой и противовоздушной обороны, поставка которых была утверждена президентом в марте, уже доставлены в Украину. По ее словам, продолжается работа по определению систем вооружения, которые могут понадобиться Украине. В частности, ранее в пятницу США поблагодарили Словакию за поставку Украине системы С-300.

По просьбе украинского президента Владимира Зеленского, помощь Украине включает в себе приобретение зенитно-ракетных комплексов большой дальности и боеприпасов к ним, уточнила Псаки.

«Более 30 стран [мира] оказали Украине содействие в обеспечении безопасности», – сказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что 5 апреля было объявлено о выделении Украине дополнительных 100 млн долларов на обеспечение безопасности, в дополнение к выделению 300 млн долларов, о котором было объявлено 1 апреля. Всего же, уточнила Псаки, администрация США обязалась выделить Украине 2,4 млрд долларов на помощь в области безопасности; 1,7 млрд долларов – с момента вторжения РФ в Украину.

В Белом доме также осудили продолжающиеся убийства российскими военными граждан Украины. По словам Джен Псаки, «то, что мировое сообщество наблюдало в течение последних шести недель», включало преднамеренные нападения на гражданских лиц и было охарактеризовано президентом США как военные преступления.

В Белом доме назвали ракетную атаку на железнодорожную станцию в городе Краматорске, на востоке Украины, в результате которой погибли десятки мирных жителей, «еще одним ужасным злодеянием», совершенным Россией. Москва отрицает, что провела этот ракетный удар, и называет его провокацией со стороны Вооруженных сил Украины.

«Мы собираемся поддержать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая [виновных] к ответственности, – сказала Псаки. – Мы продолжим наращивать помощь [Украине] в области безопасности и поставки вооружения, чтобы помочь Украине защитить страну. Очевидно, что нападение на гражданских лиц, безусловно, является военным преступлением».