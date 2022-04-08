Финляндия намерена прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Однако, по оценкам компании, этот процесс может занять несколько месяцев, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Финляндия прекратит грузовое железнодорожное сообщение с Россией, говорится в распространенном заявлении оператора финских железных дорог VR Group.

«6 апреля правление VR Group приняло решение о контролируемой остановке восточного грузового движения», – отмечается в тексте документа.

«VR стремится к максимально быстрой остановке движения, но, по оценкам, этот процесс может занять несколько месяцев», – подчеркнула компания.