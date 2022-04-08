Россия недовольна, что Турция продала Украине боевые беспилотники

Власти Турции утверждают, что продажи были осуществлены частной турецкой компанией, а не правительством, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В пятницу высокопоставленный турецкий чиновник на встрече с зарубежными СМИ сообщил, что Россия выразила Турции недовольство из-за поставок Украине беспилотников Bayraktar TB2.

«Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас», – заявил чиновник, добавив, что «мы уже дали ответ… что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны, в том числе, и до войны».

Ранее, президент Зеленский говорил о том, что украинские войска начинают одерживать верх, в том числе и благодаря турецким дронам. Еще до российского вторжения Украина закупила 50 дронов Bayraktar TB2, а в марте – дополнительную партию, но при этом конкретная цифра не называлась. Кроме того, до начала войны Турция даже подписала с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников, что вызвало резко негативную реакцию Москвы.

Bayraktar TB2 разработан и производится турецкой кампанией Baykar, принадлежащей семейству Байкатар. По информации агентства Блумберг, Сельчук Байкатар является техническим директором компании и женат на младшей дочери президента Турции Эрдогана.

Боевые беспилотники Bayraktar TB2 использовались в Ираке, Сирии и Ливии, а также Азербайджаном во время войны в Нагорном Карабахе. По мнению экспертов, эти дроны дешевле, чем их западные конкуренты, но при этом обладают сравнительными характеристиками. Bayraktar TB2 может находится в воздухе до 24 часов, его дальность полета – 150 километров, а максимальная скорость – 220 км/час.

Анкаре долгое время удавалось балансировать в отношениях между Украиной и Россией: продавая боевые дроны Украине, Турция, в то же самое время, несмотря на членство в НАТО, закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400, что вызвало большие трения Анкары с Вашингтоном.

После 24 февраля Турция поддержала Украину и осудила вторжение России. Но при этом Анкара также выступила против широкомасштабных санкций Запада в отношении Москвы, ставя под сомнение эффективность таких мер и заявив, что каналы связи должны оставаться открытыми.

При этом, Турция пытается быть активным посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. В конце марта в Стамбуле прошел раунд мирных украино-российских переговоров, который пока не дал никаких результатов, но сам факт переговоров оказался очень важным.

Президент Зеленский, по окончании этих переговоров, перечислил несколько стран, включая Турцию и членов Совета Безопасности ООН, в качестве возможных гарантов безопасности Украины. Турция заявила, что в принципе готова выступить таким гарантом, но детали формата требуют доработки.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что гарантом безопасности Украины должна выступить Беларусь, которую администрация Белого дома назвала «пособником Путина». При этом, Лавров настаивает на том, чтобы Украина пообещала сохранять статус нейтральной безъядерной страны, не участвующей в каких-либо альянсах.