Home Видео Украинцы и россияне бегут в США через Мексику ВидеоВойнаНовостиПроисшествияСтатьиФоторепортажи Украинцы и россияне бегут в США через Мексику Mar 24, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину Невзоров: у Путина в кармане – крепко проигранная война Столтенберг: «Путин недооценил силу украинского народа» Байден: НАТО намерено привлечь Россию к ответственности за развязанную войну Студенты Стэнфорда собрали самолет гуманитарной помощи в Украину Украинцы и россияне прибывают к южной границе США из Мексики в надежде получить шанс на въезд. Но у тех, кто дошел до американских пограничников, нет никаких гарантий на убежище. Подробности – в репортаже VOA из Тихуаны.