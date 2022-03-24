Официальный Минск отказался от принципов нейтралитета в освещении вторжения РФ в Украину – провластные СМИ.

Беларуси в полном объеме участвуют в информационной кампании, продвигаемой Кремлем, следует из доклада, опубликованного проектом Пресс-клуба Беларуси MediaIQ.

О том, какие нарративы белорусские пропагандисты используют для манипуляции общественным мнением, «Голосу Америки» рассказал соавтор доклада Павлюк Быковский.

По его словам, подготовка общественного мнения в Беларуси началась за несколько месяцев до начала войны, передает VOA.