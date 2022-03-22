WSJ: США поставляют в Украину комплексы ПВО советского производства

США ранее купили небольшое число ЗРК советского производства для их изучения, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты поставляют в Украину комплексы ПВО советского производства, которые были тайно приобретены ими несколько десятков лет назад, сообщила газета The Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванный источник в администрации Джо Байдена, издание напомнило о том, что США ранее купили небольшое число ЗРК советского производства для изучения и использования их при подготовке собственных вооруженных сил.

«Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы ежедневно наращивать объемы новой помощи Украине, включая комплексы ПВО советского или российского производства и необходимые для их использования боеприпасы», – цитирует газета источник.

По данным The Wall Street Journal, речь идет в том числе о зенитном ракетном комплексе SA-8, который был принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов.

По данным источника, среди отправляемых на Украину средств ПВО не было комплекса С-300, приобретенного в Беларуси в 1994 году.