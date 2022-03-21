Украинские власти: х#й вам, а не Мариуполь!

“Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И чего так долго ждать, если ответ готов заранее. Х#й вам, а не Мариуполь”, – написал в Фейсбуке советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский твердо обозначил государственную позицию следующим образом:

“Обращаюсь ко всем украинцам, повсюду, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина – жила. И мы все – вместе с ней. Свободна и мирна. Которую мы так любим”, – сказал Зеленский.

Советник президента Украины Алексей Арестович сказал: “Мариуполь мы не бросим. Мариуполь мы сдадим. Победа будет за нами”.

Ранее начальник полиции осажденного Мариуполя обратился к лидерам США и Франции с просьбой помочь системами ПВО.