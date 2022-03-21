В Пентагоне высоко оценили действия ВС Украины

По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны США, ВСУ изобретательны в попытках помешать российской армии господствовать в небе, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Украинские вооруженные силы, а также гражданские лица, продолжают срывать действия российской армии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

«Совершенно ясно, что украинцы не проявляют признаков прекращения сопротивления и замедления своих атак на российскую армию, – заявил чиновник. – Украинцы демонстрируют впечатляющие способности, защищая свои города и сограждан», — сказал чиновник.

«Они используют предоставленную помощь. У нее недолгий срок хранения. Я имею в виду, что помощь попадает к в руки к украинцам, и они сразу ее используют», – сказал чиновник.

Он также высоко оценил использование вооруженными силами Украины своей ПВО.

«Они очень умелы, очень профессиональны в том, как, когда и где применять системы противовоздушной обороны… Украинские вооруженные силы изобретательны в попытках помешать российской армии господствовать в небе над Украиной. Мы считаем, что воздушное пространство Украины оспаривается», – сказал чиновник.

По данным США, с начала вторжения Россия выпустила более 1100 ракет по целям в Украине. Российская армия продолжает подвергать украинские города ракетным и артиллерийским обстрелам.

Сообщается, что в некоторых российские подразделениях есть проблемы с моральным духом. Слабостью российских военных является отсутствие инициативы, которую допускают на поле боя младший командный состав, отметил американский чиновник.

В Пентагоне считают, что Россия столкнулась с нехваткой высокоточных боеприпасов. По словам чиновника, это одна из причин, по которой все чаще используются «неуправляемые бомбы».

«Мы также видели, как у российской армии не срабатывали некоторые высокоточные боеприпасы. Их либо было невозможно запустить, либо они не поражали цель, либо не взрывались при попадании», – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Российские официальные лица утверждают, что 18 марта гиперзвуковые ракеты «Кинжал» были использованы для нанесения удара по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области. В Украине это опровергли и заявили, что ракеты попали в склад сельскохозяйственной техники на востоке страны.

Чиновники американского министерства обороны не смогли подтвердить или опровергнуть эти утверждения. По словам американского чиновника, с военной точки зрения нет смысла запускать гиперзвуковую ракету, если имеются высокоточные боеприпасы.