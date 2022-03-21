Сообщается об исчезновении евангельского пастора в Мелитополе

Об этом в Фейсбуке сообщил пастор “Церкви евангельских христиан Благодать” в Мелитополе Михаил Брицын.

“Только что стало известно, что увезли на допрос Дмитрия Бодю, епископа Церкви «Слово жизни» Мелитополя. Молитесь! На утро воскресенья связи с Дмитрием нет”, – сказано в сообщении евангельского священника.

По некоторой информации вместе со своей супругой Дмитрий Бодю учился в боглословской семинарии в Далласе (штат Техас). Служил в церкви «Слово жизни» (Религиозное Объединение Апостольско-Христианской Церкви Украины) в Симферополе.

На ютуб-канале мелитопольской церкви «Слово жизни» последнее видео с участие пастора размещено 14 марта 2022 г.