США предупреждает Китай о последствиях оказания помощи России

Cоветник президента США встретился в Риме с высокопоставленным представителем Компартии Китая, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что он столкнется с последствиями, если примет решение оказать поддержку Москве в условиях экономических санкций со стороны Запада.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Заявление прозвучало после того как советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк встретились в Риме с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи.

“Советник президента США по национальной безопасности и наша делегация напрямую и недвусмысленно заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР перед вторжением и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе”, – сказал Прайс.

“Мы очень внимательно следим за тем, оказывает ли КНР или любая другая страна поддержку России в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой. Любая такая поддержка откуда-либо в мире вызывала бы у нас большое беспокойство”, – сказал он. “Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери”, – сообщил Прайс.

В Белом доме сообщили, что Салливан и Ян Цзечи на встрече в Риме подробно обсудили ситуацию вокруг Украины.

“Встреча стала развитием виртуальной встречи президента Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 15 ноября. Салливан поднял ряд вопросов американо-китайских отношений, с основательными дискуссиями о войне России против Украины. Они также обсудили важность поддержания открытыми линий коммуникации между США и Китаем”, – говорится в сообщении по итогам встречи.

Как отметил со своей стороны Ян Цзечи, президент США Джо Байден ранее заявлял о том, что его администрация не хочет начала новой холодной войны, не стремится к изменению политического строя Китая, а также не будет создавать на международной арене блоков против КНР.

“Надеемся, что американская сторона будет выполнять эти обещания президента Байдена”, – добавил он.

Он отметил, что сторонам необходимо содействовать созданию условий для возвращения отношений Китая и США на “верный путь нормального и стабильного развития”.