Белый дом: США «сокрушили» экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с союзниками «сокрушили» экономику России.

«Каким будет финал — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», — сказала Псаки на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры поддержки российской экономики и что есть основания полагать, что последствия санкций против России будут минимизированы.

Песков заявил, что последствия санкций будут минимизированы, передает Служба новостей «Голоса Америки».