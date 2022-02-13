Байден – Зеленскому: США «быстро и решительно» ответят на российскую агрессию

После телефонной беседы лидеров США и Украины Белый дом вновь подчеркнул свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, но не стал отвечать на приглашение президенту Байдену посетить Киев, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в воскресенье, 13 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины, в котором дал Владимиру Зеленскому понять, что США, вместе со своими союзниками и партнерами, «быстро и решительно» отреагируют на дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Исходя из предыдущих заявлений администрации США, Белый дом строго воздерживается от участия в военных действиях, но при этом президент Байден подчеркнул твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Лидеры двух стран пришли к единому мнению о важности дальнейшей дипломатической работы и [стратегического] сдерживания в ответ на наращивание российских войск у границ Украины», – сообщил Белый дом.

Нестандартным поворотом в разговоре двух президентов стало приглашение в ближайшее время посетить Украину, с которым Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену.

«Я уверен, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стаблизации ситуации, будет мощным сигналом [для Москвы] и поспособствует де-эскалации», – приводит слова украинского президента его пресс-служба.

Интересно, что еще перед беседой с Джо Байденом президент Украины не придал большого значения предупреждениям различных источников о том, что российское вторжение может произойти в ближайшее время.