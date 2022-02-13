Госдепартамент США: санкции нанесут Москве серьезный урон

Белый дом готов ввести против Кремля жесткие меры в случае вторжения войск РФ в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты готовы ввести против Москвы «наносящие серьезный урон» санкции в случае вторжения российских войск в Украину. Об этом заявил в воскресенье высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Дерек Шолле, сообщают CBS News и британская «Гардиан».

Заявление Шолле было сделано после того, как президенты США и РФ провели 12 февраля телефонную беседу, в ходе которой не было достигнуто прогресса в разрешении ситуации вокруг Украины.

Белый дом предупреждает, что Москве дорого обойдется возможная агрессия против Украины, в то времся как в Кремле заявления Вашингтона уже не раз расценивали как «истерию».

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что риск российского вторжения на украинскую территорию настолько велик, что во внешнеполитическом ведомстве США посчитали оправданным отозвать на родину значительную часть персонала американского посольства в Киеве.

И тем не менее, путь к дипломатическому решению по-прежнему открыт, считает госсекретарь Блинкен. «У Москвы есть простой способ продемонстрировать, что она хочет идти этим (дипломатическим) путем, – сказал Блинкен. – Ей просто надо сделать шаги к де-эскалации, вместо эскалации».

Одновременно стало известно, что президенты США и Украины тоже готовятся провести друг с другом в воскресенье, 13 февраля, телефонную беседу. Об этом сообщил в «Фейсбуке» пресс-секретарь президента Зеленского – Сергей Никифоров. Он указал, в частности, что два лидера «обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по де-эскалации».