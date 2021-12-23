Украина отвергла российскую дезинформацию о якобы присутствии американских военных на Донбассе

В Госдепартаменте призвали Россию прекратить использование ложной и провокационной риторики, сообщает Тарас Бурноc из VOA.

КИЕВ – В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о наличии якобы химических веществ, и присутствии инструкторов американских частных военных компаний на Донбассе. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко 22 декабря на своей странице в Фейсбуке, комментируя высказывания, сделанные 21 декабря на заседании коллегии министерства обороны России.

«Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны России. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации», – отметил украинский дипломат.

Олег Николенко подчеркнул, что Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории.

«Призываем российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов», – заявил Олег Николенко.

Он отметил, что прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ России от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.

«Эту же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года», – заявил Олег Николенко.

В ответ на слова министра обороны России

Как сообщили региональные медиа, министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина заявил о том, что «для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента».

Он также отметил, что на востоке Украины находятся 120 сотрудников американских ЧВК, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию, сообщает РБК.

Госдепартамент США опроверг заявления российского министра обороны Сергея Шойгу и призвал Россию прекратить использование «ложной и провокационной риторики». «Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и принять действенные меры с целью деэскалации напряженности», – написал в Twitter спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал заявление Шойгу «абсолютно ложным», добавив, что министр обороны США Ллойд Остин не общался со своим российским коллегой в последние дни, и в Пентагоне не планируют проведения такого разговора в ближайшие дни.

Напомним, что на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил о желании получить «юридически обязывающие договоренности», которые бы исключали дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении.

«Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. […] Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения», – отметил Владимир Путин, сообщает сайт президента России.

«Серьезнейшим вызовом» он называл возможность «развертывание элементов глобальной ПРО США» у границ России.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас это серьезнейший вызов», – сказал Владимир Путин.