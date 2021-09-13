Калифорнийские политики голосуют за декриминализацию проституции

В пятницу законодатели Калифорнии одобрили законопроект, согласно которому полиция Калифорнии больше не сможет арестовать кого-либо за праздное шатание с целью заняться проституцией. Но на подпись к губернатору законопроект попадет не раньше следующего года.

Сенатор Скотт Винер, демократ из Сан-Франциско, утверждает, что реакция на преступление слишком часто зависит от восприятия его полицейским и приводит к несоразмерному количеству арестов чернокожих американок, латиноамериканок и трансгендеров. Аналогичный закон принят в Нью-Йорке в феврале. Винер сказал, что эти меры являются частью усилий по прекращению дискриминации и насилия в отношении секс-работников.

Конечно же, у законопроекта есть противники, на прошлой неделе они собирались у Капитолия штата. По их мнению, законопроект узаконивает наиболее опасную форму проституции и подвергает опасности тех, кого принуждают к сексуальной торговле.