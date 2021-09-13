Полицейские Лос-Анджелеса подали в суд на город из-за требования о вакцинации от COVID-19

Шесть полицейских Лос-Анджелеса подали в суд, требуя, чтобы федеральный судья отменил указ обязательной вакцинации от COVID-19 для городских служащих. Как многие города в Калифорнии, в прошлом месяце городской совет Лос-Анджелеса одобрил постановление, требующее от городских служащих полную вакцинацию от COVID-19 к началу октября.

Согласно указу, сотрудникам нужно либо сделать прививку от COVID-19, либо еженедельно проходить тест на COVID-19, результат которого должен быть отрицательным.

По информации ABC7, иск был подан в минувшую субботу и в нем утверждается, что указ города нарушает конституционные права сотрудников на неприкосновенность частной жизни и правовую процедуру.

Кроме того, как указывается в иске, среди подавших в суд офицеров есть те, которые переболели COVID-19 и вылечились.