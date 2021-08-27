Организация Voice for Choice Advocacy создала петицию для тех, кто против введения обязательной вакцинации в Калифорнии.

В своем обращении Voice for Choice Advocacy пишет, что “поскольку в Калифорнии осталось всего две недели до законодательной сессии, члены Ассамблеи Уикс, Лоу и Вебер, а также сенаторы Пэн, Ньюман и Винер могут предложить законопроект, который 1) будет требовать от ВСЕХ работодателей в Калифорнии, чтобы все их сотрудники прошли полную вакцинацию; 2) чтобы все люди старше 12 лет были полностью вакцинированы для входа в любую гостиницу, отель, мотель или общежитие, любой ресторан, бар, кафетерий, столовую” и т.п.

Единственными исключениями будут медицинские показания, инвалидность и, возможно, религиозные мотивам.

По заявлению организации, 11-летний ребенок сможет ходить с родителями в рестораны, но только когда ему исполнится 12 лет. Также закон может дискриминировать тех, кто в не вакцинирован в Калифорнии – чернокожие американцы, латиноамериканцы и коренные американцы. “Этот законопроект будет дискриминировать эти группы меньшинств и усугубит уже существующее неравенство в отношении здоровья, учитывая меньший доступ меньшинств к системе здравоохранения” – убеждена Voice for Choice Advocacy.

Организация приводит много доводов против обязательной вакцинации и настоятельно призывает подписать петицию.