Калифорнийское кафе предложило скидку 50% на заказ тем, кто выбросит маску

В середине марта кафе Fiddleheads Café в Мендосино разместило объявление: “Выбросьте маску(и) в мусорное ведро и получите скидку 50% на заказ”. Владелец кафе Крис Кастлман известен своим негативным отношением к маскам.

На кафе тут же посыпались жалобы и замечания несогласных с таким заявлением, а также негативные отзывы на Google и Yelp, в том числе и фальшивые, по мнению Криса, негативные отзывы от людей, которые не были в его кафе. Тем не менее владелец кафе защищает свою вывеску. Как сообщает SFGate, по мнению владельца, клиенты восприняли скидку 50/50 – “Вы либо любите, либо ненавидите,” – сказал он.

Крис Кастлман уже известен своей борьбой с масками: в конце июня 2020 года его бизнес был оштрафован на $10 000 за нарушение предписаний по охране здоровья, требующих от сотрудников ресторанов ношения масок, сообщает North Bay Business Journal. Вместо этого он решил закрыть свой бизнес на несколько месяцев, открыв его снова чуть более двух недель назад.

Лавину негативных отзывов владелец кафе прокомментировал в интервью SFGate следующим образом: “Очень тревожно, что люди взбесились по поводу этой вывески – эта вывеска не нарушает никаких законов или постановлений. Если люди недовольны этим, им не обязательно сюда ехать… Я хочу сказать, что если я тебе не нравлюсь, ничего страшного. Я уважаю это ваше мнение, и вы можете прямо сейчас пойти куда угодно в этом округе, чтобы поесть и притвориться, что находитесь в безопасной обстановке”.