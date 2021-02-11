Фаучи: к апрелю в США привиться от COVID-19 сможет любой желающий

Главный эпидемиолог страны надеется, что к концу лета будут вакцинированы большинство американцев, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи заявил в четверг, что к апрелю сделать прививку от COVID-19 сможет любой желающий.

В интервью каналу NBC Фаучи, также занимающий пост главного медицинского советника президента Джо Байдена, сказал, что, согласно прогнозам, наиболее приоритетные группы, такие как медработники и пожилые люди, должны получить прививки к апрелю.

По его словам, после этого начнется «сезон открытых дверей, когда вакцинироваться смогут практически все желающие, в любой категории населения». С учетом логистики, вероятно, потребуется еще несколько месяцев, чтобы поставить вакцины всем желающим.

Фаучи выразил надежду, что к июлю или августу «подавляющее большинство людей в стране будет вакцинировано». Он считает, что появление новых вакцин и наращивание их распространения поможет ускорить процесс.

Согласно опубликованному в среду опросу Associated Press и Центра по связям с общественностью NORC, 67 процентов граждан США планируют пройти вакцинацию, а около трети пока не решили, будут ли прививаться. Главной причиной сомнений является вопрос о безопасности вакцин.