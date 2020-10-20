США обвинили 10 человек в контрабанде электроники в Россию

В связи с данным делом Госдепартамент отозвал визы у 113 сотрудников «Аэрофлота», передает Русская служба «Голоса Америки».

В США рассекречены судебные документы, из которых стало известно о предъявлении 10 лицам обвинений в перевозке украденного имущества, непредставлении экспортной информации, незаконном вывозе электронных устройств и сговоре с целью совершения этих преступлений. Как сообщается, обвиняемые участвовали в незаконном вывозе из США в Россию электронных устройств, в частности продукции Apple, используя для этого курьеров, многие из которых являются действующими или бывшими сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот».

Как сообщается в заявлении Минюста, по данному делу были арестованы Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров. В понедельник им будут предъявлены обвинения. Азамат Бобомуродов был арестован в северном округе штата Иллинойс. Ему будут предъявлены обвинения в этом округе. Еще двое обвиняемых скрываются от правосудия.

Как указано в судебных документах, ответчики вывезли из США в Россию электронные устройства на сумму более 50 миллионов долларов, включая смартфоны iPhone, планшеты iPad и смарт-часы Apple Watch.

В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что незнаком с обвинениями в адрес российской компании. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что компания сможет защитить свои интересы.

Песков также отметил, что российское государство всегда защищает интересы российских компаний.

В заявлении пресс-службы Аэрофлота утверждается, что опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники Аэрофлота.

По словам Аэрофлота, представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к Аэрофлоту и согласования дальнейших действий.