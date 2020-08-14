Home Видео Исторические предпосылки протестов в Беларуси ВидеоИнтересные новостиНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Исторические предпосылки протестов в Беларуси Aug 14, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Белорусская активистка Надзея Нортон рассказала “Славянскому Сакраменто” об истории протестного движения в Беларуси ПО ТЕМЕ Экс-председатель Верховного Совета РБ просит защитить Беларусь от режима Лукашенко Россия пытается воспользоваться ситуацией в Беларуси “Заставляют людей молиться, читать “Отче наш” и херачат дубинками”