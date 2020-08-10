Канадский полицейский обратился к своим белорусским коллегам

Канадский полицейский, выходец из Беларуси, обратился к своим соотечественникам – белорусским силовикам – с просьбой не применять силу против собственного народа. Видеобращение полицейского публикует белорусский канал NEXTA.

“Ребята, офицеры, милиция! Я как никто другой вас понимаю и чувствую… Я работаю обычным патрульным, я каждый день вижу страдания, кровь.. И знаю, какие чувства вы испытываете после ночной смены… Хочу сказать, что можно работать по другому: можно иметь уважение, любовь со стороны своего народа. Потому, что вы отдаете присягу своему народу. Вы не слуги одному человеку – своему начальнику, вы – слуги своему народу.

По словам офицера полиции, назвавшегося Артуром, “милиционер, полицейский, военнослужащий должен защищать каждого гражданина своей страны”.

“Начальник не может вам отдать приказ, который является незаконным, – заключает офицер, – и то, что произошло вчера на нашей родине, довольно тяжело воспринимать. И я, как никто другой знаю, как будет вам больно и тяжело дальше жить с этим. Поэтому, пока еще есть время, я вас очень прошу – одумайтесь, остановитесь! Остановите это кровопролитие против своего народа!”