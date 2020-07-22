Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере.

“Я обращаюсь ко всем с просьбой, если вы не в состоянии социально дистанцироваться, надевайте маску… Нравятся ли вам маски или нет, но они оказывают должный эффект… Я с удовольствием ими воспользуюсь … Все хорошо, что может на помочь [в борьбе против вируса]”, – сказал Трамп.

Ранее Трамп отказывался подчиниться всеобщим рекомендациям о ношении масок в общественных местах.

“Мы едины в наших усилиях по победе над вирусом из Китая, и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда нет возможности дистанцироваться от общества. Нет никого большего патриота, чем я, ваш любимый президент!”, – добавил Трамп.

Ранее Трамп высказывался за ношение масок, но против того, чтобы оно было обязательным.