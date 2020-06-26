Количество белокожих граждан в США стремительно сокращается

Впервые небелые и латиноамериканцы составили большинство население США в возрасте до 16 лет в 2019 году. Это ожидаемый демографический сдвиг будет расти в ближайшие десятилетия, согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США в четверг.

Ожидается, что примерно через 25 лет белые, не являющиеся латиноамериканцами, станут меньшинством населения США.

В избирательной инициативе 209, которая 24 года назад была одобрена избирателями в ходе интенсивных дебатов и споров, говорится, что правительственные учреждения “не должны дискриминировать или предоставлять преференции любому лицу или группе лиц по признаку расы, пола, цвета кожи, этнической принадлежности или национального происхождения”.

Ее запрет на политику affirmative action распространяется на колледжи и университеты, присуждение государственных контрактов и принятие решений о найме государственных служащих.

Alex Fridman Jr.