Полиция спасла памятник Эндрю Джексону от демонстрантов

Протестующие попытались снести памятник, установленный недалеко от Белого дома, передает Голос Америки.
Фото: YouTube/Washington Post
Демонстранты попытались сбросить бронзовую статую бывшего президента США Эндрю Джексона в парке рядом с Белым домом вечером в понедельник, но этому помешала полиция.
Демонстранты набросили веревки на статую седьмого президента, изображенного верхом на лошади, установленную в парке Лафайета, и попытались ее повалить, пока их не оттеснили полицейские.
Над парком кружил вертолет, в то время как от 150 до 200 сотрудников полиции парков и полиции округа Колумбия использовали химический раздражитель, чтобы рассеять протестующих и оттеснить их на соседнюю улицу.
Демонстранты все же успели разбить деревянные колеса четырех копий пушек у основания памятника Джексону.
Джексон – бывший генерал Армии США, известный суровым обращением с коренными американцами в бытность президентом.