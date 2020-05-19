Окружной судья объявил недействительными ограничения, введенные губернатором Орегона Кейт Браун в связи с коронавирусом, поскольку ее чрезвычайные указы не были одобрены легислатурой штата в течение 28 дней.

Судья округа Бейкер Мэтью Шертклифф вынес решение по иску, поданному церквями, в котором утверждалось, что директивы о социальном дистанцировании являются неконституционными.

Истцы также заявили, что чрезвычайные полномочия длятся всего месяц, после чего Браун должна была получить одобрение законодателей. Судья согласился с ними.

Браун заявила, что она немедленно обжалует решение в Верховном суде штата, передает Голос Америки.