Как сообщает телеканал KTLA, предложенный демократами законопроект о массивной помощи американской экономике и рядовым американцам был принят в Палате предтавителей в пятницу днем.

На голосование в Палате представителей, контролируемой демократами, вынесен еще один крупный законопроект о спасении американской экономики, предусматривающий выделение почти 1 триллиона долларов властям штатов и муниципалитетам, денежные выплаты в размере 1200 долларов для физических лиц и продление выплаты дополнительного федерального пособия по безработице до января следующего года.

Первые четыре пакета помощи экономике были поддержаны обеими партиями и приняты единогласно, однако пятый по счету законопроект – объемом более 3 триллионов долларов – превышает по объему финансирования все вместе взятые предыдущие меры поддерживают в основном демократы.

Журналисты отмечают, что для вступления в силу данного закона требуется его одобрение также в Сенате, где республиканцы находятся в большинстве. Кроме того, неизвестно, поддержит ли Белый дом данную инициативу.

Как мы уже сообщали, данный закон предусматривает новый раунд увеличенной денежной помощи – до $6000 на семью, также он предусматривает выделение $175 млрд. для оплаты аренды и ипотеки, выплату до конца января пособий по безработице по $600 в неделю, для бизнесов предоставляются налоговые льготы для удержания сотрудников, увеличение на 15% финансирования на талоны питания, а также новые субсидии для уволенных работников для оплаты страховых взносов.

Как сообщает Голос Америки, большинство республиканцев не поддерживают инициативу, выдвинутую демократами.