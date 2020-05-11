Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил в субботу, что синдром, ассоциируемый с вирусом, был выявлен у более чем 70 детей, трое детей умерли.

Первоначально считалось, что дети не настолько восприимчивы к вирусу, как взрослые, но начинают поступать сообщения, которые не вписываются в это предположение.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заболевания и по числу летальных исходов. Более 1,3 миллиона человек инфицировались, около 80 тысяч из них скончались, сообщает Голос Америки.

Как и другие страны, США испытывают недостаток тест-систем, что означает, что приоритет при тестировании отдается более тяжело больным, в то время как люди, у которых симптомы проявляются в более легкой форме или бессимптомные инфицированные, возможно, не будут протестированы и не попадут в статистику.