Главный доктор Америки – Энтони Фаучи ушел на «модифицированный самокарантин»

Три высокопоставленных американских официальных лица, направлявших борьбу федерального правительства с эпидемией в субботу ушли на самокарантин после контакта с сотрудником Белого дома, чей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщили их ведомства и пресс-секретарь.

Сообщается, в частности, что на «модифицированный карантин» ушел ведущий инфекционист Энтони Фаучи, являющийся одним из самых известных представителей руководства, объясняющих масштабы эпидемии американской общественности. Сам Фаучи охарактеризовал свой контакт с зараженным как контакт «низкого (уровня) риска». Это значит, что он не находился рядом с инфицированным.

Фаучи сообщил, что он останется дома и будет работать удаленно в течение 14 дней и постоянно носить маску. Также планируется, что он будет ежедневно сдавать тест на коронавирус.

На карантин также ушел глава Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств доктор Стивен Хан.

Третьим официальным лицом, ушедшим на двухнедельный карантин, стал директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд, который также контактировал с человеком в Белом доме, у которого был выявлен коронавирус.

Президент Трамп и вице-президент Майк Пенс с недавних пор ежедневно тестируются на коронавирус с отрицательными результатами, передает Голос Америки.