Украинская иммигрантка из Сакраменто, мать троих детей Оксана Камышин сообщила в Фейсбуке о пропаже одного из своих сыновей школьного возраста.

“Пожалуйста, помогите. Мой сын Артур вчера не появился в школе и не вернулся домой. Его телефон выключен, и мы не знаем, где он. В последний раз он был дома 21 января в 7:00 и готовился идти в школу. Он был одет в черный худи и темно-синие джинсы. Пожалуйста, распространите это объявление и помогите мне найти любую информацию о сыне”.

Сообщается, что рост пропавшего составляет 5 футов 5 дюймов (165 см), вес 120 фунтов (54 кг), глаза карие, волосы темные.

MISSING.Please help..My baby boy my son Arthur did not came to school or home yesterday. He turned off his phone and we… Posted by Oksana Kamyshin on Wednesday, January 22, 2020

“Это красивый молодой человек с улыбкой ярче солнца. Помогите мне разыскать его. В последний раз его видели в Западном Сакраменто. Он ходит в школу River City High School”, – сообщила Оксана Камышин.