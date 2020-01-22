Украинская иммигрантка из Сакраменто, мать троих детей Оксана Камышин сообщила в Фейсбуке о пропаже одного из своих сыновей школьного возраста.
“Пожалуйста, помогите. Мой сын Артур вчера не появился в школе и не вернулся домой. Его телефон выключен, и мы не знаем, где он. В последний раз он был дома 21 января в 7:00 и готовился идти в школу. Он был одет в черный худи и темно-синие джинсы. Пожалуйста, распространите это объявление и помогите мне найти любую информацию о сыне”.
Сообщается, что рост пропавшего составляет 5 футов 5 дюймов (165 см), вес 120 фунтов (54 кг), глаза карие, волосы темные.
“Это красивый молодой человек с улыбкой ярче солнца. Помогите мне разыскать его. В последний раз его видели в Западном Сакраменто. Он ходит в школу River City High School”, – сообщила Оксана Камышин.