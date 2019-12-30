Жертвами 41 массового убийства в этом году стали 211 человек, сообщает Голос Америки.

В 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. К таким выводам пришли составители базы данных массовых убийств, которая ведется совместно агентством Associated Press, газетой USA Today и исследователями из Северо-Восточного Университета.

В общей сложности за минувший год в США было совершено 41 массовое убийство – таковым считается любое убийство, в результате которого были погибли как минимум четыре человека, исключая преступника. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе. В результате всех этих преступлений погибли 211 человек.

Большая часть массовых убийств не попала в заголовки общенациональных новостей, так как в основном речь шла о бытовых убийствах с небольшим количеством жертв. Основное внимание общественности было привлечено к случаям массовой стрельбы в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).

В большинстве случаев нападавшие были лично знакомы со своими жертвами – это происходило в случае семейных ссор, «разборок» между преступными группировками или стрельбы, вызванной злостью и раздражением в отношении коллег или родственников.

При этом во многих случаях мотивы, которыми руководствовались преступники, так и не были раскрыты.

К примеру, полиции так и не удалось понять мотивы, которыми руководствовался преступник, ставший автором самого первого массового убийства в 2019 году, когда 42-летний мужчина взял в руки топор и убил свою мать, отчима, девушку и 9-месячную дочь в округе Клакамас, штат Орегон. Еще двоим людям удалось сбежать с места преступления, полицейские застрелили преступника во время задержания.

Инцидент в Орегоне был в 2019 году одним из 18 массовых убийств, во время которых жертвами преступников стали их собственные родственники, и одним из шести случаев, когда преступник убил своих жертв, не применяя огнестрельное оружие.

AP/USA Today и Северо-Восточный Университет ведут статистику массовых убийств в США начиная с 2006 года. 41 массовое убийство, совершенное в этом году, является рекордным показателем за все время ведения статистики. Однако другие исследования, ведущиеся с 1970-х годов, также подтверждают, что в 2019 году было совершено максимальное количество массовых убийств. Предыдущий печальный рекорд был установлен в 2006 году, когда в стране было совершено 38 массовых убийств.

Рекорд по количеству жертв массовых убийств был установлен в 2017 году, когда в результате таких преступлений погибли 224 человека. В 2017 году в Лас-Вегасе произошла массовая стрельба с наибольшим количеством жертв за всю историю США.

Наибольшее число массовых убийств – восемь – произошло в этом году в Калифорнии – штате, где действуют наиболее строгие правила ношения и приобретения огнестрельного оружия. Однако при этом массовые убийства произошли почти в половине всех штатов, и как в крупных, так и в небольших городах.

Огнестрельное оружие применялось преступниками в 33 случаях. В восьми случаях нападавшие использовали ножи и топоры. В двух случаях преступники поджигали дома, обрекая на смерть тех, кто находился внутри загоревшегося здания.

Только девять случаев массовой стрельбы произошли в общественных местах. Другие массовые убийства происходили в домах, на рабочем месте и в барах.