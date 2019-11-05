В эти выходные в Русской православной церкви Св. Петра и Павла в Санта-Розе (Saints Peter and Paul Russian Orthodox Church‎) состоится Рождественская ярмарка.

Как сообщается в церковном Фейсбуке, так называемый Русский базар намечен на 9 ноября с 10:00 до 15:00 часов; 10 ноября с 11:00 до 15:00.

“Попробуйте ваши любимые русские блюда и многое другое! Можно будет взять на вынос борщ, бефстроганов, пирожки, голубцы, блюда эритрейской кухни и десерты. Экскурсии по нашей прекрасной церкви с новым иконостасом, привезенным из Греции”, – говорится на официальной странице церкви в соцсети.

Посетители ярмарки также могут отведать домашний шоколад, выпечку и продегустировать водочные настойки. Во время мероприятия можно будет приобрести рождественские украшения, изделия ремесленников, предметы культа, сувениры, новогодние елки, ювелирные изделия, русские народные промыслы и импортные товары.