Церковь First Baptist Church находится в калифорнийском городе Парадайз, где после пожара «Кемп» нет питьевой воды и часто отключают электричество. Весь коллектив церкви во главе с пастором Сэмом Уокером прилагает огромные усилия по благоустройству большого здания и окружающей территории. Но основная рутинная работа заключается в том, чтобы помещение всегда было чистым и комфортным для посетителей, а при отключениях электричества вовремя запускался генератор — за это отвечает пастор-администратор Майк (Михаил) Ховард.

Пастор Михаил Ховард вырос в этом городе. Его родители поселились здесь в 1962 году, но позже, когда ему исполнилось 13 лет, они развелись. Семья жила в лесном городке Магалия, примыкающем к Парадайзу с севера. На их улице Nimshew Road было всего пять или шесть домов. Тогда еще не был застроен большой участок в лесном массиве Парадайз-Пайнс, который сначала был известен как жилой комплекс для пенсионеров, но постепенно разросся в большой поселок с домами для более чем 3,5 тысяч семей. В те времена единственным развлечением для местной молодежи был загородный магазинчик Hills Country Store на дороге Skyway Road, начинающейся в долине Сакраменто с шоссе номер 99 у города Чико и ведущей по горному хребту Сьерра-Невады через Парадайз и Магалию в многочисленные лесные поселения.

Находясь без отцовского присмотра, юный Михаил связался с наркотиками, которые он не только употреблял сам, но и продавал. Он не слишком боялся попасться, ведь занимался этим он вместе с сыном местного шерифа. Будучи подростком, Михаил посещал молодежную группу в церкви, но только для того, чтобы знакомиться там с девушками. В какой-то момент он впал в депрессию из-за череды жизненных неудач, один раз он даже направил на себя ружье и нажал на курок. Как и у всех живущих в лесу, в доме семьи оружие хранилось в постоянной готовности, но по какой-то причине в тот день именно то ружье оказалось незаряженным. Михаил не помнил, как он пришел к такому решению в своей жизни, когда и в какой момент это произошло, но со временем наркотики привели его к безнадежности и отчаянию. Он понял, что дошел до последней черты и блуждает во тьме, и это очень испугало его.

Жизнь Михаила изменилась, когда он встретился со своей будущей женой Бобби. Ему тогда было только 16 лет, а ей 17, но через шесть месяцев пастор местной церкви провел для них брачную церемонию. Михаил учился в местной школе Ridgeview High, которую в местных новостях называли не иначе как «школой для детей с повышенным риском». Его не приняли в Paradise High School, потому что к тому времени он уже был женат, и единственным способом получить диплом оставалась школа Ridgeview. Чтобы заработать на жизнь, муж и жена вместе устроились в местный ресторанчик, где Михаил был поваром и посудомойкой, а Бобби официанткой. Вскоре он оставил эту работу и нашел другую, которую, впрочем, тоже вскоре потерял. В 1974 году еще продолжалась вьетнамская война, и 17-летний Михаил решил пойти в армию. Начало его службы проходило в Южной Дакоте, где у них с Бобби родилась дочка Хизерли.

Затем Михаила перевели служить в Италию, а Бобби, будучи беременной, поехала к своей сестре в Германию, где родила сына. В Италии Михаил попал в подразделение, обеспечивающее безопасность ядерного оружия. Так получилось, что в первые же минуты своего дежурства Михаил получил ранение, когда на охраняемый объект было совершено вооруженное нападение. По договору с местными властями американские солдаты не имели права открывать ответный огонь — им оставалось только просить помощи у итальянских военных и надеяться на лучшее.

Бобби с детьми приехала в Италию к раненому Михаилу и вскоре подружилась с женой сержанта из его команды. Та была женщиной верующей, и через некоторое время они с Бобби стали вместе посещать службы, которые иногда проводились приезжими миссионерами. Вскоре Бобби, как рассказывает сам Михаил, стала «надоедливым христианским дитем» и проповедовала всем подряд. В особенности она была убеждена в том, что твоя тень, как тень апостола Петра, должна исцелять людей. Приходя с нелегкой и напряженной службы, уставший Михаил крепко засыпал, а проснувшись, обнаруживал, что его волосы становились какими-то скользкими и липкими. Он долго не мог понять, в чем дело — то ли в этом виновата местная погода, то ли что-то еще. Оказалось, что когда он спал, Бобби постоянно молилась над ним, помазывая его голову елеем.

В 1981 году Михаил получил назначение в Вашингтон (округ Колумбия). Перед этим он отправил Бобби с детьми в Парадайз, чтобы сначала подготовить для них жилье на новом месте своей службы. Период разлуки стал большим испытанием для их семьи, когда Михаил принял решение развестись и начать новую жизнь. Бобби обратилась за помощью к местному пастору, но тот ответил ей, что если ее муж неверующий, то это не причина для развода. Начались бесконечные звонки из Вашингтона в Парадайз и обратно, а поскольку междугородная связь тогда стоила недешево, Михаил тратил на телефонные разговоры огромные суммы. Так продолжалось 9 месяцев, пока его пятилетняя дочь Хизерли не попросила его не разводиться с мамой, и тогда он понял, как жестоко поступил со своей семьей.

Михаил поселился в штате Мэриленд, Бобби с детьми переехали в его квартиру. Тут же они пережили испытание, в котором потеряли все свое имущество: слесарь сваривал прохудившиеся трубы в их ванной, и вдруг от искр загорелась стена, а все имевшиеся огнетушители почему-то оказались пустыми. Хизерли помнит, как маленькой сидела на бордюре в пижаме, без обуви, как бездомный бродяга: те немногие вещи, которые они привезли с собой, сгорели в пожаре. Семью временно приютили друзья, в чьем жилище они спали на полу. Позже соседский мальчик залез в сгоревшую квартиру и нашел там ботинки Хизерли. Хотя они пропитались запахом гари, в тот момент за неимением ничего другого они оказались очень ценными для нее.

Михаил служил в Пентагоне в команде охраны министра обороны и министра авиации. Время было неспокойное, их отряд работал в напряженном режиме — особенно после покушения на президента Рейгана в марте 1981 года. А в январе 1982 всего в трех километрах от Белого дома и Пентагона произошла крупная авиакатастрофа, в которой пассажирский «Боинг» упал в реку, врезавшись в пролет моста, заполненного автомобилями. И везде, в каком бы месте Михаил ни служил, рядом постоянно что-то происходило. В то время Бобби получила откровение о том, что она станет женой пастора, и это очень расстроило ее. Ведь для этого, рассуждала она, ее неверующий муж Михаил должен будет погибнуть. Но в 1983 году Михаил пришел к Богу. Однажды он сидел в прихожей гарнизонного дома и от нечего делать переключал каналы на телевизоре. Так ему попалась передача, на которой проповедник рассказывал, как и зачем мы должны принять Христа, и Михаил сделал свой выбор.

Через семь лет службы в Пентагоне Михаила перевели на другую базу в штате Нью-Гэмпшир. И там, как всегда, в первую же ночь его службы произошла стрельба. Четыре года спустя эта база была закрыта, и Михаил был направлен в Майами, где тоже каждый день и каждую ночь что-то происходило — то обстрелы, то нападения. Во Флориде он посещал многие местные церкви и однажды в одной из них услышал проповедь про молодого богатого юношу, в которой Иисусом было сказано, что «трудно богатому войти в Царство Небесное». Михаил сказал себе, что у него-то проблем с этим не будет, поскольку никакого богатства у него нет.

В августе 1992 года через Флориду прошел сильнейший ураган Эндрю, ставший третьим по величине тропическим штормом XX века, достигшим берегов США. Тогда их семья в одну ночь потеряла абсолютно все, и они целый месяц жили на ферме у родственника, пока не нашли жилье. Вскоре гарнизон перевели в Колорадо, где Михаил прослужил два года. Окончанию его службы во многом способствовал отказ участвовать в сборе средств для сослуживицы, которая собиралась съездить в соседний штат Канзас и сделать аборт: в Колорадо в то время аборты были запрещены.

На этом в 1994 году военная карьера Михаила завершилась, но он сильно об этом не переживал и, выйдя на пенсию в пятницу, уже в следующий понедельник начал пасторскую работу.

Михаил работал администратором церкви Calvary Chapel Eastside в Колорадо-Спрингс, а два года спустя стал помощником пастора. После двух десятков лет военной службы он обнаружил, что все то, к чему он привык в армии, на «гражданке» работает совсем не так. Ему было очень трудно перестроиться с военной дисциплины на гражданскую реальность. Как администратору ему часто приходилось самому заниматься уборкой, и у него не раз подкатывало к горлу возмущение, когда после церковной службы он находил под скамьями то стаканчики из-под кофе, то скомканные салфетки, то другой мусор. «Что эти люди о себе думают? Здесь же Божий храм, это святилище, а они относятся к нему, как к мусорному ящику. Где же почтение и уважение?» Так он долго переживал, пока не получил от Бога откровение о том, что «с таким отношением не стоит даже думать о том, чтобы быть служителем». После этого Михаил понял, что означает быть пастором.

После четырех лет проживания в Колорадо Михаил переехал в Мэриленд. Там же жила его дочь Хизерли со своим мужем Сэмом Уокером, с которым Михаил и его сын вместе работали в компании по ремонту компьютеров. Здесь Михаил стал служителем в церкви Calvary Chapel в Колледж-Парке, где он помогал пастору в административной работе и вел бухгалтерию. После национальной трагедии 11 сентября он, как и многие другие, потерял работу и в 2002 году переехал назад в Парадайз, а его дочь с мужем и шестью детьми вернулась в Денвер (штат Колорадо), где они с Сэмом когда-то начинали свою семейную жизнь. Михаил открыл свой бизнес по ремонту компьютеров, и в 2003 году вся семья Уокеров переехала к нему в Парадайз. В 2006 году Сэм основал конгрегацию «Венчание с Иисусом», а затем был выбран в качестве ведущего пастора церкви First Baptist Church.

В пострадавшем от пожара районе пастор Михаил Ховард выслушивает всех нуждающихся. «Надежда есть для всех, надежда для непослушных подростков, надежда для твоего супруга или супруги или даже для разбитых семей. Не смотри свысока на тех, кто смеётся над Богом — молись о них», говорит одна из его проповедей. В августе Михаил с Бобби отметили 46-летие совместной жизни и счастливы держать на руках своего правнука, который родился 19 мая 2019 года.

На проведенном в октябре Camp Fire Baby Shower к ним подошли муж и жена, которые рассказали, что пришли к ним в церковь по рекомендации их подруги Кэт, которая год назад погибла в пожаре. Они беспокоились о том, что им здесь будут не рады здесь из-за множества маленьких детей и татуировок. Но пастор Сэм Уокер, пастор Майк Ховард и их жены Хизерли и Бобби с радостью принимают всех и очень рады, что их подруга Кэт и после смерти помогает потерянным и пострадавшим в пожаре «Кемп».

Вы можете лично приехать и поддержать этих тружеников в их нелегкой работе, а можете послать свои пожертвования или просто письмо с моральной поддержкой в First Baptist Church of Paradise на имя Pastor Sam Walker или Pastor Mike Howard по адресу 6500 Clark Road, Paradise, CA 95969.

Константин Ткаченко, Rock-Land Baptist Church of Sacramento