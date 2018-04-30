Хотите купить недорогой дом в Калифорнии?

“Найдите уединение в историческом доме у подножия гор Пинто-Маунтин в долине Уандер-Вэлли. Этот замечательный дом с автономным электроснабжением был построен в 1957 году неподалеку от национального парка Джошуа-Три”, – говорится в рекламном сообщении владельца недвижимости на юге Калифорнии.

Как сообщает сайт The Agencyre, к “кактусовому ранчо” проложена асфальтированная дорога, “что дает уединение без ощущения изолированности”.

По словам агентов по продаже недвижимости, “двойная дверь ведет на крыльцо в ковбойском стиле, с которого открывается вид на впечатляющий пустынный ландшафт”. Оригинальный деревянный сайдинг находится в отличном состоянии.

Уличный душ также дает уединение, защищает от погоды и позволяет любоваться склонами гор, говорят риэлторы.

Освещение в доме и электроприборы, включая обогреватель и водонагреватель, питаются от солнечных батарей и регулярно доставляемого пропана. В кухне и ванной был сделан ремонт с заменой раковин, холодильника, столешницы и унитаза.

В щитовой находится 3,5-киловаттный генератор, работающий на пропане, а электрический столб размещен на краю участка. Бак для воды емкостью в 2800 галлонов (10 кубометров) наполняется с помощью автоцистерн местной компании.

Среди соседей дома, от которого можно быстро доехать до магазинов, ресторанов и входа в парк, выделяется всемирно известная выставка Glass Outhouse Art Gallery. Дом упоминается в фотоальбоме «Jackrabbit Homestead», посвященном историческим поместьям Южной Калифорнии.











“Не упустите редкую возможность стать владельцем нетронутого уголка истории в прямой видимости национального парка Джошуа-Три. Оплата наличными, банковские кредиты не принимаются”, – заключает владелец экзотической недвижимости.