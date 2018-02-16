Home Видео Леон Вайнштейн: Как американцы относятся к России? ВидеоВойнаИнтересные новостиНовостиПолитикаСтатьиЭксклюзив Леон Вайнштейн: Как американцы относятся к России? Feb 16, 2018 Share on Facebook Tweet on Twitter tweet ПОХОЖИЕ СТАТЬИЕЩЕ НОВОСТИ Почему Америке можно, а России нет? Владимир Путин выразил соболезнование президенту США Российские наемники в Сирии попали под огонь группировки США? В «Кремлевский список» внесли Медведева и ближний круг Путина США требуют от RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента Владимиром Путиным назначен новый посол РФ в США Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов Лик Владимира Путина на гостинице Трампа в Нью-Йорке Российский рокер, Свидетель Иеговы не торопится возвращаться домой 755 сотрудников диппредставительств США покинут Россию Россиянин путешествует на товарных поездах по Америке Калифорнийский след в расследовании сговора между Трампом и РФ Славянская иммиграция в Сакраменто о Трампе и Путине Трамп и Путин обсудили Сирию, Украину и кибербезопасность Коммунисты сжигают американские флаги в Чикаго Kонсервативным калифорнийцам помогают перебраться в Техас Путин расценил ракетный удар США по Сирии как акт агрессии Tрамп предложил Путину «поддержку США» в борьбе с терроризмом Дональд Трамп о “киллере Путине”: США тоже не без греха Трамп с Путиным согласились налаживать отношения России и США Путин спровоцировал Америку, а теперь пожинает плоды – видеоблог Леона Вайнштейна.