Президент США Дональд Трамп призвал оперативно провести судебное разбирательство по делу подозреваемого в совершении нью-йоркского теракта Сайфулло Саипова и вынести ему смертный приговор.

Отвечая в среду на вопросы журналистов о том, намерен ли он перевести 29-летнего иммигранта из Узбекистана из ведения гражданской системы правосудия в военную тюрьму Гуантанамо, Трамп заявил: «Я, безусловно, подумаю об этом».

Однако в четверг утром Трамп написал в «Твиттере», что он «с удовольствием отправил бы нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени», чем проведение судебного разбирательства в соответствии с американской судебной системой на территории США.

Президент добавил, что предпочел бы, чтобы дело Саипова рассматривала американская судебная система, потому что в случае признания вины его могут приговорить к смертной казни.

Другие высокопоставленные республиканцы, в том числе генеральный прокурор США, по-видимому, не разделяют позицию президента относительно дела Саипова.

Выступая в четверг на конференции по национальной безопасности в Нью-Йорке, глава Минюста Джефф Сешнс не исключил возможности признания Саипова вражеским комбатантом.

«Террористы должны знать: эта администрация использует все имеющиеся в нашем распоряжении законные инструменты, в том числе преследование в федеральном суде по и в Гуантанамо», – сказал он.

«Если у кого-либо есть в этом сомнения, они могут обратиться к одному из более чем 500 преступников, которым Министерство юстиции вынесло приговоры по обвинениям, связанным с терроризмом, с момента терактов 11 сентября. А также к десяткам вражеских комбатантов, содержащихся в Гуантанамо».

Видный сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины распространил заявление, в котором высмеял идею рассмотрения дела в федеральном суде: «Похоже, администрация Трампа продолжает политику Обамы и переводит войну с террором в сферу уголовного права, не объявляя Сайфулло Саипова вражеским комбатантом».

Сенатор считает, что рассмотрение дела Саипова в федеральном суде существенно ограничит возможности сбора важной разведывательной информации, которая может «помочь выиграть войну». Он добавил: «Администрация Трампа упустила важную возможность подать решительный сигнал террористам и сделать Америку безопаснее».

Подражая стилю твитов Трампа, Грэм завершил свое заявление словами: «Это огромная ошибка. Очень печально».

Профессор права из Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли считает, что объявление Саипова вражеским комбатантом может повлечь за собой осложнения правового характера. «Это было бы неправильно как с точки зрения права, так и с точки зрения принципов», – написал он в ответ на вопрос «Голоса Америки».

«Саипов – законный обладатель грин-карты, проживающий в США. В соответствии с Конституцией, ему гарантировано право на должный судебный процесс. Юридический статус судебных процедур в Гуантанамо всегда был несколько неопределенным. Для администрации это был бы неудачный момент протестировать этот статус».

Эксперт по конституционному праву добавил: «Нас определяют наши ценности, закрепленные в Конституции. Саипову будет обеспечено должное судебное разбирательство не из-за того, кем является он, а из-за того, кем являемся мы как нация. Он получит должное разбирательство, которого лишил своих жертв. И тогда он будет наказан по законам этой страны».