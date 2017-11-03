Президент США Дональд Трамп призвал оперативно провести судебное разбирательство по делу подозреваемого в совершении нью-йоркского теракта Сайфулло Саипова и вынести ему смертный приговор.

Отвечая в среду на вопросы журналистов о том, намерен ли он перевести 29-летнего иммигранта из Узбекистана из ведения гражданской системы правосудия в военную тюрьму Гуантанамо, Трамп заявил: «Я, безусловно, подумаю об этом».

Однако в четверг утром Трамп написал в «Твиттере», что он «с удовольствием отправил бы нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени», чем проведение судебного разбирательства в соответствии с американской судебной системой на территории США.

Президент добавил, что предпочел бы, чтобы дело Саипова рассматривала американская судебная система, потому что в случае признания вины его могут приговорить к смертной казни.

Другие высокопоставленные республиканцы, в том числе генеральный прокурор США, по-видимому, не разделяют позицию президента относительно дела Саипова.

Выступая в четверг на конференции по национальной безопасности в Нью-Йорке, глава Минюста Джефф Сешнс не исключил возможности признания Саипова вражеским комбатантом.

«Террористы должны знать: эта администрация использует все имеющиеся в нашем распоряжении законные инструменты, в том числе преследование в федеральном суде по и в Гуантанамо», – сказал он.

«Если у кого-либо есть в этом сомнения, они могут обратиться к одному из более чем 500 преступников, которым Министерство юстиции вынесло приговоры по обвинениям, связанным с терроризмом, с момента терактов 11 сентября. А также к десяткам вражеских комбатантов, содержащихся в Гуантанамо».

Видный сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины распространил заявление, в котором высмеял идею рассмотрения дела в федеральном суде: «Похоже, администрация Трампа продолжает политику Обамы и переводит войну с террором в сферу уголовного права, не объявляя Сайфулло Саипова вражеским комбатантом».

Сенатор считает, что рассмотрение дела Саипова в федеральном суде существенно ограничит возможности сбора важной разведывательной информации, которая может «помочь выиграть войну». Он добавил: «Администрация Трампа упустила важную возможность подать решительный сигнал террористам и сделать Америку безопаснее».

Подражая стилю твитов Трампа, Грэм завершил свое заявление словами: «Это огромная ошибка. Очень печально».

«Адвокат в США – это офицер суда» – Сергей Федоров

Профессор права из Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли считает, что объявление Саипова вражеским комбатантом может повлечь за собой осложнения правового характера. «Это было бы неправильно как с точки зрения права, так и с точки зрения принципов», – написал он в ответ на вопрос «Голоса Америки».

«Саипов – законный обладатель грин-карты, проживающий в США. В соответствии с Конституцией, ему гарантировано право на должный судебный процесс. Юридический статус судебных процедур в Гуантанамо всегда был несколько неопределенным. Для администрации это был бы неудачный момент протестировать этот статус».

Эксперт по конституционному праву добавил: «Нас определяют наши ценности, закрепленные в Конституции. Саипову будет обеспечено должное судебное разбирательство не из-за того, кем является он, а из-за того, кем являемся мы как нация. Он получит должное разбирательство, которого лишил своих жертв. И тогда он будет наказан по законам этой страны».

Саипову, который приехал в США на законных основаниях в рамках визовой лотереи, грозят обвинения по множеству пунктов, связанных с терроризмом, после того, как он въехал на грузовике на велосипедную дорожку в Нью-Йорке, в результате чего погибли восемь человек и еще более десяти получили серьезные ранения.

После нападения подозреваемый был ранен и доставлен в больницу, где, по словам представителей властей, присягнул на верность «Исламскому государству» и попросил повесить в палате флаг группировки, в чем ему было отказано.

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