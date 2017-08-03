Около 3:30 утра 3 августа сотрудник полиции, патрулирующий один из районов Линкольна, заметил идущего по улице мужчину. В разговоре с полицейским он вел себя крайне нервно и давал противоречивые объяснения своего присутствия в районе.

Подозреваемый назвал свое имя – Сергей Подгородецкий, 29 лет, из Кармайкла – и предъявил водительское удостоверение.

Он дал согласие на личный обыск, в ходе которого у него в кармане было обнаружено несколько подарочных карт, на одной из которых было имя владельца.

Сотрудники полиции связались с живущим неподалеку человеком, носящим это имя, и он подтвердил, что карточки были украдены из его автомобиля, припаркованного на улице.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Подгородецкий был арестован по обвинению в хранении краденого имущества.