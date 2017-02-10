Самая высокая дамба в США – дамба Оровилля разрушается из-за мощных потоков воды. Согласно информации, поступающей с севера Калифорнии, находящаяся в 70 милях от Сакраменто дамба Оровилля – в аварийном состоянии. Обрушившиеся на юго-запад ливни разрушили бетонное полотно второй по высоте в США дамбу.

Фото: LA Times

Последний из серии прошедших недавно в Калифорнии штормов повредил бетонный водосброс дамбы на одном из самых крупных водохранилищ штата. По утверждению специалистов, состояние самой дамбы непосредственной опасности не представляет.

Возле дамбы, на Фезер-Ривер, находится инкубатор, который является крайне важным для популяции королевского лосося в Калифорнии, численность которой сократилась за пять лет засухи.

Сотрудники природоохранных агенств штата используют автоцистерны для эвакуации миллионов мальков лосося из инкубатора, которому угрожает прорвавшийся водосброс плотины.

Департамент водных ресурсов Калифорнии сообщил, что поток грязи, обломков бетона и прочего мусора из водосброса плотины в Оровилле угрожает выживанию молодого лосося в инкубаторе на реке Фезер-Ривер.

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Руководство инкубатора планирует перевезти мальков в безопасное место подальше от плотины, передает Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает Департмент водных ресурсов Калифорнии на субботу запланирован водосброс, однако специалисты опасаются, что большое количество спускаемой воды повредит и без того разрушенную плотину. Дамба Оровилля – самая высокая дамба в США, ее длина насчитывает 770 футов (230 метров). Озеро Оровилля является самым крупным искусственным резервуаром в Калифорнии.

Как сообщил оператор плотины, нанесенный ущерб составит порядка $100 млн.