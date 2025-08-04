Калифорния приняла один из самых жёстких законов против сексуальной эксплуатации — AB 379

Губернатор Калифорнии подписал закон Assembly Bill 379 (AB 379), направленный на борьбу с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Новый закон стал одним из самых комплексных в США: он усиливает уголовную ответственность, расширяет полномочия прокуратуры и вводит системную помощь жертвам.

AB 379 предусматривает ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию, уголовную ответственность за попытку покупки сексуальных услуг, а также штрафы до $40 000 для гостиниц и других бизнесов, чьи сотрудники сознательно игнорируют факты эксплуатации.

Средства от штрафов будут направляться в специально созданный фонд Survivor Support Fund, финансирующий поддержку жертв. Закон также вводит гранты для НКО, особенно управляемых людьми с личным опытом эксплуатации, и обязывает ряд учреждений — от аэропортов до клиник — размещать информационные материалы о торговле людьми.

Особое внимание уделяется реформе прокуратуры: создаются специализированные подразделения, где один прокурор ведёт дело от начала до конца. К 2028 году власти должны представить отчёт об эффективности закона.

По мнению авторов закона, AB 379 сочетает жёсткость наказания с гуманным подходом — жертвы не должны попадать в уголовную систему, а получать защиту и помощь.

Если вам известны случаи сексуальной эксплуатации, звоните 1-888-373-7888 или отправьте сообщение на номер 233-733 (Be Free). Помощь предоставляется круглосуточно, анонимно и на более чем 160 языках.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship