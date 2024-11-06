Дональд Трамп в среду ночью объявил о своей победе на президентских выборах 2024 года после того, как телекомпания Fox News спрогнозировала, что он победил Камалу Харрис. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — сказал он, выступая в среду ночью перед толпой сторонников в конференц-центре округа Палм-Бич.

Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах «поможет этой стране исцелиться». Он пообещал, что «не успокоится, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку».

Трамп заявил, что «пришло время объединиться» всей стране.

«Пришло время оставить позади разногласия последних четырех лет, — сказал бывший президент, обращаясь к сторонникам. – Пришло время объединиться… Мы должны поставить нашу страну на первое место, по крайней мере, на определенный период времени. Мы должны все исправить».

По прогнозам CNN, Трампу нужно всего четыре голоса выборщиков, чтобы победить на президентских выборах. CNN еще не объявил победу бывшего президента, в нескольких штатах все еще идет подсчет голосов.

В конференц-центре в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Трамп пообещал американцам, что «каждый божий день я буду бороться за вас», и сказал, что начнет «золотой век Америки».

К Трампу на сцене присоединились члены его семьи и жена Мелания, а также его напарник Джейди Вэнс и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

“Мы сделаем нашу страну лучше, чем она когда-либо была. И я говорил, что многие люди сказали мне, что Бог сохранил мою жизнь по этой причине. И эта причина — спасти нашу страну и вернуть Америке величие. И теперь мы выполним эту миссию. Задача перед нами будет нелегкой, но я вложу в это дело всю свою энергию, дух и борьбу, которые есть в моей душе, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали”, – сказал Трамп.

Другие новостные агентства еще не объявляли Трампа победителем, однако теперь его победа кажется неминуемой после того, как он победил в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии и лидирует в остальных четырех колеблющихся штатах, по данным Edison Research.

CNN прогнозирует, что Трамп побеждает в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Голосование продолжается в нескольких ключевых штатах.

По данным Associated Press, также объявившего о победе Трампа в Пенсильвании, бывший президент лидирует в штате с отрывом в 175 тысяч голосов. Трамп сократил отставание от Харрис в Филадельфии и ее пригородах и увеличил число своих сторонников в других округах штата по сравнению с выборами 2020 года, когда он уступил Джо Байдену практически в каждом округе Пенсильвании.

Associated Press прогнозирует, что Трамп получает 267 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Камала Харрис не стала выступать перед своими сторонниками, которые собрались у Университета Говарда. Сопредседатель ее кампании Седрик Ричмонд кратко обратился к сторонникам после полуночи, заявив, что Харрис выступит публично в среду.