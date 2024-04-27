Самый большой в мире паровоз Второй мировой войны прибудет в калифорнийский город Розвилл.

В середине июля во время своего юбилейного тура знаменитый паровоз времен Второй Мировой войны Big Boy № 4014 компании Union Pacific окажется в Ровилле.

Big Boy № 4014 – один из восьми сохранившихся паровозов Big Boy, которые производила Американская локомотивная компания в период с 1941 по 1944 годы для Union Pacific Railroad, всего их было 25. Масса каждого локомотива составляла 1,2 миллиона фунтов (544 тонны), а длина — 132 фута (40,23 метра). Локомотивы эксплуатировались в коммерческих целях до 1961 года.

25 локомотивов Big Boy были построены для перевозки грузов по хребту Уосатч между Огденом, штат Юта, и Грин-Ривер, штат Вайоминг. В конце 1940-х годов их перевели в Шайенн, штат Вайоминг, где они перевозили грузы через Шерман-Хилл в Ларами.

Big Boy № 4014 проработал 20 лет, после чего был списан. Union Pacific выкупила его из музея RailGiants в Помоне, Калифорния, в 2013 году и перевезла его обратно в Шайенн для реставрации. В 2019 годы он был восстановлен до рабочего состояния к 150-летию первой трансконтинентальной железной дороги, таким образом, вернув титул самого большого и мощного действующего паровоза в мире.

Остальные Big Boy паровозы выставлены в музеях по всей территории Соединенных Штатов: их можно найти в Сент-Луисе, штат Миссури; Даллас, Техас; Омаха, Небраска; Денвер, Колорадо; Скрэнтон, Пенсильвания; Грин Бэй, Висконсин; и Шайенн, Вайоминг.

В рамках юбилейного тура самый большой в мире паровоз прибудет в Розвилл с 12 по 13 июля 2024 года, кроме этого он побывает Чикаго, Иллинойс; Даллас/Форты; Уорт, Техас; Хьюстон, Техас; Нампа, Айдахо; Портланд, штат Орегон; Солт-Лейк-Сити, Юта. Даты тура и информация о маршруте будут опубликованы позже.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com