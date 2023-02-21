Политтехнолог из Техаса осужден за операции с деньгами из РФ во время выборов-2016

45-летний Джесси Бентон приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в преступной схеме перевода российских денег на предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу министерство юстиции США заявило о вынесении приговора американскому политическому консультанту, который незаконно перевел в 2016 году деньги российского гражданина на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Cогласно судебным документам, российский гражданин Роман Василенко, бывший морской офицер ВМС РФ, переквалифицировавшийся в маркетологи, в 2016 году мечтал попасть на предвыборное мероприятие с президентским кандидатом Дональдом Трампом, чтобы сфотографироваться с ним. За это он был готов заплатить 100 тыс. долларов. Через американского маркетолога-евангелиста Дуга Вида Василенко вышел на Джесси Бентона, который тогда работал в комитете сбора средств на кампанию Трампа.

Принимать иностранные пожертвования на предвыборные президентские кампании в США запрещено законом. Поэтому Бентон придумал следующую схему: иностранный перевод 100 тысяч долларов от Василенко поступил на счет политической консалтинговой фирмы Бентона. Чтобы замаскировать незаконную схему, Бентон отчитался по этой сделке как об оплате консультационных услуг. При этом Бентон выступил в качестве подставного донора и купил билет за 25 тыс. долларов для Василенко на мероприятие Республиканского национального комитета (РНК) в сентябре 2016 года. Оставшиеся 75 тыс. долларов Бентон присвоил себе.

При этом Василенко тоже остался доволен: благодаря пожертвованию он получил фотографию с Трампом и вход на «деловой круглый стол» с будущим президентом.

По информации газеты Washington Post Бентон уже проходил по другому уголовному делу, связанному с финансированием предвыборной кампании Трампа, но был помилован Трампом в 2020 году, когда он уже был президентом США. А еще через полгода Бентону предъявили обвинение по шести пунктам в связи с раскрытием схемы с переводом денег Василенко.

Делом занимался региональный офис ФБР в Сан-Диего.

Как пишет газета Washington Post, Бентон начал свою карьеру либертарианцем, работая помощником у бывшего конгрессмена Рона Пола, при этом он женат на внучке Рона Пола. В политических кругах Бентон стал известен после работы на сына Рона Пола – Рэнда Пола, которому он помог избраться в Сенат США от штата Кентукки в 2010 году. В 2014 году Джесси Бентона нанял лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл для своей кампании по переизбранию в Конгресс.