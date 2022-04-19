Украинский Нафтогаз продолжает транзит российского газа в Европу

Очень непростая ситуация сложилась с государственной украинской газовой компаний “Нафтогаз”, которая отключила от газа 300 тысяч пострадавших от российских ракет домохозяйств, но не прекратила поставки газа в Европу.

И хотя руководство Украины призывает Европу немедленно прекратить импорт российского газа, само оно не делает ничего, чтобы помешать транзиту российского газа через свою территорию, к такому выводу приходит The Washington Post.

По словам Юрия Витренко, исполнительного директора “Нафтогаз”, если Украина проявит инициативу в одностороннем порядке и прекратит транзит природного газа из России, поставки газа будут перенаправлены на другие трубопроводы и в любом случае попадут в Европу.

А это может сделать Украину еще более уязвимой для российских бомб. Также есть риск для газовой инфраструктуры внутри Украины.