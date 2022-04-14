Минобороны РФ: Крейсер «Москва» затонул при буксировке в Севастополь

Минобороны РФ сообщает, что при буксировке ракетного крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял yстойчивость.

В условиях штормового волнения моря корабль затонул. На борту было около 500 членов экипажа, их судьба неизвестна. Этот крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. По данным Forbes, он стоит примерно $750 млн., пишет Невзоров.

Крейсер получил серьёзные повреждения в результате пожара, возникшего из-за детонации боезапаса, сообщили в Генштабе РФ.

Ранее украинские СМИ сообщили об удачном ракетном ударе сил Украины по военному кораблю. Информацию подтвердили в ВСУ. В Пентагоне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.