WSJ о коллективной вине Запада в войне в Украине

WSJ опубликовала лонгрид о том, что объединенный Запад знал о долгих планах Путина начать войну в Украине и ничего не предпринял. Ниже приводим некоторые ее аспекты.

В частности, WSJ сообщает, что в начале ноября 2021 года Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, чтобы предупредить, что США в курсе готовящегося вторжения российской армии в Украину, и что если это случится, то Путин столкнется с разрушительными санкциями. Путин не попытался опровергнуть обвинения Бернса, но перечислил список претензий к тому, как США годами игнорировали интересы России в области безопасности. Об Украине Путин сказал Бернсу, это не настоящая страна.

В Вашингтоне глава ЦРУ сообщил президенту Байдену, что Путин твердо настроен на вторжение, Вашингтон пытался убедить своих европейских союзников выступить единым фронтом (помните, как Джо Байден постоянно говорил, что Россия нападет на Украину и многие смеялись над его словами?).

Авторы статьи приходят к выводу, что в течение почти двух десятилетий США и Европейский Союз колебались, как поступить с Путиным, т.к. он все более агрессивно пытался восстановить господство над Украиной и другими бывшими советскими республиками. Они утверждают, что “политика безопасности Запада вызывала гнев Москвы, но не сдерживала ее… Путин последовательно рассматривал Украину как экзистенциальный объект для своего проекта восстановления величия России. Самый большой вопрос, поднятый этой историей, заключается в том, почему Запад раньше не увидел опасности”.

По мнению авторов, корни нынешней войны лежат в глубоком двойственном отношении России к своему месту в мире после распада СССР. Ослабевшая Россия нуждалась в сотрудничестве с Западом для модернизации своей экономики, но она так и не смирилась с потерей контроля над соседями на востоке Европы. Ни один сосед не был так важен для понимания Россией своей судьбы, как Украина.

После распада СССР целый ряд бывших его республик присоединились к НАТО и ЕС, что рассматривалось Путиным как посягательство Запада на традиционную сферу влияния Москвы. Но с точки зрения других стран Европы, расширение НАТО на восток не угрожало безопасности России утверждает WSJ. Путин рассматривал интересы безопасности России в более широком смысле, связывая сохранение влияния Москвы в соседних странах со своими целями возрождения глобального могущества России и укрепления своего авторитарного правления.

Связь стала очевидной во время президентских выборов 2004 года в Украине. Янукович был обвинен в мошенничестве и запугивании избирателей, что спровоцировало “Оранжевую революцию”. Новые выборы выиграл Виктор Ющенко, ориентированный на Запад. Кремль рассматривал Оранжевую революцию как спонсируемую США дестабилизацию, направленную на выведение Украины из орбиты Москвы. Путин считал, что это движение было организовано США, ЕС и Джорджем Соросом.

А признание администрации Буша об ограниченной финансовой поддержке в размере 14 миллионов долларов украинских СМИ и неправительственных организаций для продвижения демократических ценностей подтвердило подозрения Путина.

Авторы статьи обращают внимание на известные слова Путина, когда он назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой века». На одной из встреч с Джорджем Бушем Путин сказал, что распад СССР был хуже [20 миллионов жертв со стороны СССР вовремя Второй мировой войны], потому что 25 миллионов россиян остались за пределами Российской Федерации.

Авторы статьи считают, что Путин в начале своей президентской карьеры очаровал политиков и лидеров бизнеса по всей Европе, когда он, выступая в Бундестаге, пообещал на немецком языке “построить сильную российскую демократию и работать с Западом… Холодная война окончена”.

Восприятие Путина Западом изменилось в январе 2007 года, когда он выразил свое растущее разочарование в отношении Запада на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Он осудил США за попытки силой управлять однополярным миром, обвинил НАТО в нарушении обещаний путем расширения на восток Европы и назвал лицемерием Запад, читающий лекции России о демократии. С этого момента поведение Путина с прозападными лидерами стало более агрессивным.

На саммите НАТО в 2008 году Бухаресте Германия и Франция сопротивлялись предоставлению Плана действий по членству Украине и Грузии, хота президент Буш и госсекретарь Кондолиза Райс прилагали большие усилия для его продвижения. Ангела Меркель полагала, что Путин увидит в приглашении НАТО прямую угрозу себе.

Позднее за ужином Кондолиза Райс сказала, что Путин хочет использовать Украину, Беларусь и Грузию для восстановления глобального могущества России, и что расширение щита членства в НАТО может стать последним шансом остановить его. Немецкие и французские официальные лица были настроены скептически, полагая, что экономика России слаба и зависит от западных технологий.

Все-таки после дискуссий с А.Меркель и лидерами Польши, Литвы К.Райс было сделано заявление, что “эти страны [Грузия, Украина, прим “Славянский Сакраменто”] станут членами НАТО», которое воодушевило сторонников Украины. Но некоторые официальные лица в Бухаресте опасались, что НАТО таким образом нарисовало мишень на спинах Украины и Грузии, не предоставив им никакой защиты.

Путин присоединился к саммиту на следующий день. Он ясно дал понять, что пренебрегает действиями НАТО, назвав Украину «выдуманной» страной. В публичных комментариях он также поставил под сомнение правильность перехода Крыма от России Украине в советское время. Четыре месяца спустя после этого саммита НАТО российская армия вторглась в Грузию.

Затем в России стали возникать демонстрации, когда десятки тысяч людей выходили на улицы в знак протеста против отсутствия демократии, что вызвало опасения Путина перед народной революцией в украинском стиле. Он был убежден, что протесты спонсированы США с целью его свержения. Со временем Путин расправился с оппозиционными партиями, свободными СМИ и неправительственными организациями. Кроме этого, одновременные протесты «арабской весны», в результате которых были свергнуты несколько авторитарных правителей на Ближнем Востоке, еще больше усилили опасения Путина.

Когда в 2010 году президентом Украины стал В.Янукович, Путин давил на Украину, которая в 2013 году вела переговоры с ЕС о заключении соглашения о свободной торговле, то сниженными ценами на газ, то блокированием импорта товаров. В итоге, в ноябре 2013 года Киев приостановил переговоры с ЕС, которые Путин назвал “серьезной угрозой” для экономики России, сославшись на давление России. Лидеры ЕС ответили, что позволить третьей стороне посягать на чужой суверенитет неприемлемо.

Той зимой по Украине прокатились антиправительственные протесты. Для протестующих соглашение об ассоциации с ЕС означало переориентацию Украины на более демократическую и процветающую часть Европы. В 2014 году Россия аннексировала Крым, в 2022 году напала на Украину.