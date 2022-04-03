Экс-прокурор Международного уголовного суда призвала выдать ордер на арест Путина

Бывший главный прокурор Международного уголовного суда призвала выдать международный ордер на арест Путина.

Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Карла дель Понте заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, что “Путин — военный преступник” и призвала выдать международный ордер на его арест. Она убеждена, что в Украине совершаются явные военные преступления.

Среди военных преступлений она назвала массовые захоронения, которые напомнили ей о войне в бывшей Югославии и которые она надеялась больше не увидеть; нападения на мирных жителей, разрушение гражданских зданий и целых городов.

Но Карла Дель Понте отметила, что необходимо провести расследование возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами, имея ввиду сообщения о пытках некоторых российских военнопленных со стороны украинских сил.